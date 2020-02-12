МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР в победе над фашизмом.
"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что <....> официальная Варшава заигралась. <...> Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим. Но нам есть чем ответить", — сказала она в эфире Первого канала.
В опубликованной 8 февраля статье "Война началась не в 1941-м" (нем. Krieg begann nicht erst 1941) в газете Märkische Oderzeitung Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. По мнению дипломата, Москва должна "наконец признать", что Вторая мировая началась в 1939-м, а не в 1941 году.
Посол считает, что "не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны" и "десятки тысяч польских солдат" сражались в том числе в рядах Красной армии против гитлеровцев. Кроме того, СССР "извлек наибольшую выгоду из окончания войны", заявил Пшилебский: в качестве доказательств он "привел оккупацию Украины, Белоруссии и Прибалтики, а также подчинение Польши, Венгрии, Чехословакии и других стран".
В декабре сейм Польши принял резолюцию о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой. Авторы документа утверждают, что к началу войны "привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
Ранее замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой. Российские политики назвали эти требования абсурдными. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Яблонского, призвала его "перестать шаромыжничать".
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