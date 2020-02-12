МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне

"Заявления относительного того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, это показатель того, что <....> официальная Варшава заигралась. <...> Примерно две-три недели назад мы получили информацию, что польские провластные структуры, государственные органы провели соответствующее совещание на предмет того, как действовать, чтобы нейтрализовать те материалы и исторические факты, которые будет презентовать Москва, не допустить распространения правды о тех событиях. Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим. Но нам есть чем ответить", — сказала она в эфире Первого канала.