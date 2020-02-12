Чижов назвал запуск "Северного потока — 2" техническим вопросом

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что запуск газопровода "Северный поток-2" – это технический вопрос.
"С моей точки зрения, сейчас запуск газопровода – это вопрос технический", - сказал он в интервью РИА Новости.
"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Газопровод "Северный поток-2" будет достроен вопреки сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, заявил ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.