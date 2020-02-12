Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T10:13+0300
https://ria.ru/20200212/1564578592.html
Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
https://cdn22.img.ria.ru/images/155149/76/1551497601_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_2194ebe64f9efc1e76f2098df32d043c.jpg
РИА Новости

Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit

09:42 12.02.2020 (обновлено: 10:13 12.02.2020)
363
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания во время переходного периода в их отношениях, который действует в настоящее время и как минимум до конца 2020 года, могли бы создать "скелетное" соглашение по их будущим взаимоотношениям, чтобы затем детализировать его, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Собственно "развод" – лишь первый акт этого "мерлезонского балета". А второй начнется, когда стороны утвердят свои переговорные позиции и перейдут к обсуждению условий будущего сотрудничества друг с другом. На утверждение переговорных мандатов необходимо время, и пока ситуация складывается так, что на сами переговоры у сторон останется месяцев десять", - сказал Чижов.
Предсказать, сколько эти дискуссии реально продлятся, трудно, добавил он.
"Конечно, возможны и вариант продления срока, отведенного на переговоры, и перспектива согласования сначала "скелетного" соглашения, состоящего из базовых постулатов, с тем, чтобы потом можно было не спеша наращивать мясо на этот скелет. Какой вариант будет избран, сейчас не может сказать никто", - сказал он.
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
10 февраля, 03:56
Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза
Великобритания официально покинула Евросоюз 31 января текущего года. Пока в отношениях страны и союза изменилось немногое, однако такая ситуация не вечна – этот переходный период продлиться, как пока определено, до конца 2020 года и сторонам нужно за это время договорится об условиях и будущего сотрудничества.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
530101
Обсудить 0
BrexitВладимир ЧижовЕвросоюзВеликобританияПолитика
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В ЕР утвердили состав оргкомитета по сохранению исторической памяти
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в Брюсселе
Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
Лента новостейМолния