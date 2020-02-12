Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания во время переходного периода в их отношениях, который действует в настоящее время и как минимум до конца 2020 года, могли бы создать "скелетное" соглашение по их будущим взаимоотношениям, чтобы затем детализировать его, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов

"Собственно "развод" – лишь первый акт этого "мерлезонского балета". А второй начнется, когда стороны утвердят свои переговорные позиции и перейдут к обсуждению условий будущего сотрудничества друг с другом. На утверждение переговорных мандатов необходимо время, и пока ситуация складывается так, что на сами переговоры у сторон останется месяцев десять", - сказал Чижов.

Предсказать, сколько эти дискуссии реально продлятся, трудно, добавил он.

"Конечно, возможны и вариант продления срока, отведенного на переговоры, и перспектива согласования сначала "скелетного" соглашения, состоящего из базовых постулатов, с тем, чтобы потом можно было не спеша наращивать мясо на этот скелет. Какой вариант будет избран, сейчас не может сказать никто", - сказал он.