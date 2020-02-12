Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чем не просим. Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал", - сказал Чижов, отвечая на вопрос об экономических антироссийских санкциях ЕС.
Ненормальность нынешней ситуации все более очевидна и все больше наносит ущерб общим интересам, добавил постпред.
"А Россию и ЕС ведь объединяет не только общее географическое пространство, как любят изъясняться некоторые европейские политики, но и реальные объективные задачи – экономические и политические, и интересы общей безопасности перед лицом общих угроз – от терроризма до нового коронавируса", - добавил Чижов.