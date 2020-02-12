Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T10:13+0300
https://ria.ru/20200212/1564578211.html
Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1036x0_80_0_0_62a4bdf24b0c429fc31d108ae9763fcf.jpg
РИА Новости

Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов

09:29 12.02.2020 (обновлено: 10:13 12.02.2020)
1351
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций… и тем более никого ни о чем не просим. Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал", - сказал Чижов, отвечая на вопрос об экономических антироссийских санкциях ЕС.
Ненормальность нынешней ситуации все более очевидна и все больше наносит ущерб общим интересам, добавил постпред.
Россию и ЕС ведь объединяет не только общее географическое пространство, как любят изъясняться некоторые европейские политики, но и реальные объективные задачи – экономические и политические, и интересы общей безопасности перед лицом общих угроз – от терроризма до нового коронавируса", - добавил Чижов.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
Жан-Пьер Шевенман
5 февраля, 15:13
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
5240114
Обсудить 3
Владимир ЧижовЕвросоюзРоссияПолитика
Рекомендуем
Партизанское водохранилище в Крыму
Ермак не обсуждал с Козаком поставки воды в Крым
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов в Брюсселе
Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
Помидоры в супермаркете
В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
Колонна украинских военнослужащих на трассе между Артемовском и Дебальцево
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
Лента новостейМолния