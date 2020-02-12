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2020-02-12T10:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564577976.html
Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
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РИА Новости

Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией

09:19 12.02.2020 (обновлено: 10:15 12.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов Европарламента и после выборов 2019 года, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он отметил "определенное обновление в Евросоюзе". Отвечая на вопрос, идет ли речь об обновлении мыслей или состава руководства, Чижов сказал: "Состава, но и, я надеюсь, мыслей". Хотя состав не обновился на 100%, добавил он.
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"В рамках нескольких последних месяцев появились новые Еврокомиссия, Европарламент, руководитель Евросовета. Хотя если говорить о Европарламенте, то, к сожалению, традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов и у многих политических фракций", - констатировал постпред РФ при ЕС.
Новый состав Европарламента был избран в конце мая прошлого года, новые руководители ЕК и Евросовета появились в конце 2019 года.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
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ЕвропарламентЕвросоветВладимир ЧижовЕврокомиссияРоссияВ мире
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