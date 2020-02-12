Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов Европарламента и после выборов 2019 года, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он отметил "определенное обновление в Евросоюзе". Отвечая на вопрос, идет ли речь об обновлении мыслей или состава руководства, Чижов сказал: "Состава, но и, я надеюсь, мыслей". Хотя состав не обновился на 100%, добавил он.
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"В рамках нескольких последних месяцев появились новые Еврокомиссия, Европарламент, руководитель Евросовета. Хотя если говорить о Европарламенте, то, к сожалению, традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов и у многих политических фракций", - констатировал постпред РФ при ЕС.
Новый состав Европарламента был избран в конце мая прошлого года, новые руководители ЕК и Евросовета появились в конце 2019 года.