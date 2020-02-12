Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией

"Главное даже не смена лиц в известных зданиях в центре Брюсселя. Главное – это растущее осознание в странах-членах ЕС бесперспективности линии на конфронтацию с Россией и конкретно нынешней ситуации, когда двусторонние отношения, по сути, стали заложником украинского кризиса", - сказал он.

Однако он констатировал, что "те возможности для улучшения наших отношений, которые открывались на протяжении последнего времени, были Евросоюзом упущены".

"В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет – и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже", - сказал он.