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Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
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РИА Новости

Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза

09:02 12.02.2020 (обновлено: 10:15 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Не хотелось бы говорить штампами, но День дипломатического работника (10 декабря – ред.) мы действительно встречаем в обстановке трудового подъема. Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждем", - сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ
30 января, 17:11
МИД пообещал ответить на расширение Евросоюзом санкций против России
При этом постпред отметил, что "окно возможностей" для улучшения отношений России и ЕС есть.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Чижовым >>
Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
13 декабря 2019, 03:21
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России
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Владимир ЧижовЕвросоюзРоссияВ мире
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