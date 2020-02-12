Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Не хотелось бы говорить штампами, но День дипломатического работника (10 декабря – ред.) мы действительно встречаем в обстановке трудового подъема. Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждем", - сказал он.
При этом постпред отметил, что "окно возможностей" для улучшения отношений России и ЕС есть.
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