Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T08:48+0300
https://ria.ru/20200212/1564577338.html
Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
https://cdn25.img.ria.ru/images/155093/83/1550938345_0:85:3072:1812_1036x0_80_0_0_741edab9bdb9beaa146ce25a76c6bdc5.jpg
РИА Новости

Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции

08:48 12.02.2020
396
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, планирует принять участие, сообщил в среду глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приглашен на данную конференцию организаторами, соответственно, он принял это приглашение и примет участие", - сказал Тлеуберди журналистам.
Он также сообщил, что тоже получил приглашение. "Естественно, я намерен сопровождать прежде всего президента, но и также сам принять участие, запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, как и у президента тоже есть двусторонние встречи", - рассказал Тлеуберди.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля.
Итоги дня
Мюнхенская конференция: не успели открыться, но уже обвинили Россию
10 февраля, 21:33
510011
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевМюнхенская конференция по безопасностиКазахстанВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
Заправка Pemex в гавани Пуэрто-Вальярты, Мексика. Архив
В Испании задержали экс-директора мексиканской Pemex
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
МИД в Москве
МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
Полицейский автомобиль
В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
Лента новостейМолния