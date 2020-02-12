Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции

Он также сообщил, что тоже получил приглашение. "Естественно, я намерен сопровождать прежде всего президента, но и также сам принять участие, запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, как и у президента тоже есть двусторонние встречи", - рассказал Тлеуберди.