Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции

НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, планирует принять участие, сообщил в среду глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приглашен на данную конференцию организаторами, соответственно, он принял это приглашение и примет участие", - сказал Тлеуберди журналистам.
Он также сообщил, что тоже получил приглашение. "Естественно, я намерен сопровождать прежде всего президента, но и также сам принять участие, запланированы двусторонние встречи с моими коллегами, как и у президента тоже есть двусторонние встречи", - рассказал Тлеуберди.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля.