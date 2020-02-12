Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, сколько получают артисты балета.
По его словам, во многих театрах благополучие артистов зависит от руководства и "подлости людей, которые у власти".
"В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры", — цитирует Цискаридзе teleprogramma.pro.
Он отметил, что у начинающих артистов зарплата составляет около 12 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в театре учитывается выслуга за спектакли. Далее зарплата увеличивается по мере карьерного роста, заключил артист.
22 сентября 2019, 14:55Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии в 12 тысяч