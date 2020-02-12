Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете

По его словам, во многих театрах благополучие артистов зависит от руководства и "подлости людей, которые у власти".

"В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры", — цитирует Цискаридзе teleprogramma.pro .

Он отметил, что у начинающих артистов зарплата составляет около 12 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в театре учитывается выслуга за спектакли. Далее зарплата увеличивается по мере карьерного роста, заключил артист.