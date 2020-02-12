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Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
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РИА Новости

Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете

08:47 12.02.2020 (обновлено: 15:19 12.02.2020)
113626
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, сколько получают артисты балета.
По его словам, во многих театрах благополучие артистов зависит от руководства и "подлости людей, которые у власти".

"В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры", — цитирует Цискаридзе teleprogramma.pro.

Он отметил, что у начинающих артистов зарплата составляет около 12 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в театре учитывается выслуга за спектакли. Далее зарплата увеличивается по мере карьерного роста, заключил артист.
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Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии в 12 тысяч
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КультураКем статьНавигатор абитуриентаАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойНиколай ЦискаридзеРоссия
Популярные комментарии
Почему то я не удивился, ибо везде так.
12 февраля, 08:53
АМАлексей Мурашко
3520007
Всегда вспоминаются гостевые передачи вроде "пока все дома" начала двухтысячных. Те же звезды балета, спорта, кино и эстрады, ну были одеты чуть лучше чем остальной народ, питались чуть лучше, жили в таких же как мы квартирах, просто комнат побольше. Что же за 20 лет изменилось? Зарплаты по 12 тысяч? А вот всякие известные "деятели исскуства", имеют виллы в европе, и дома в майями, одежду ценой в 10 зарплат работяги, питаются элитными продуктами, машины ценой в несколько миллионов. Откуда взялся этот разрыв? Это капитализм? Почему же тогда в капиталистической скандинавии врачи получают больше спортсменов, певцов и актеров?
12 февраля, 15:09
ИКИлья Кошелев
2301103
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