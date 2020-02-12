Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Самые крупные средние переводы жителей России при "бесконтактной", то есть без специального ввода реквизитов банковской карты, оплате в интернете в 2019 году были зафиксированы в адрес магазинов стройматериалов, гостиниц, а также ювелирных магазинов, показало исследование "Яндекс.Кассы".
Аналитики изучили платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с "Яндекс.Кассой", сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами.
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В тройку лидеров с самым высоким "средним чеком" при бесконтактной оплате вошли такие категории, как "строительство и проектирование" (9766 рублей), "бронирование отелей, гостиниц" (9579 рублей) и "ювелирные украшения" (9521 рублей).
Кроме того, аналитики обратили внимание, что в некоторых товарных категориях средний бесконтактный перевод заметно больше, чем при платеже другими способами, например, для магазинов одежды и обуви он выше в пять раз.
"То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты", - пояснила директор департамента коммерции "Яндекс.Денег" Оксана Коробкина.
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