Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T08:38+0300
https://ria.ru/20200212/1564577177.html
Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_d845518012c09af2bfd95f5211a028a5.jpg
РИА Новости

Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"

08:38 12.02.2020
3716
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Самые крупные средние переводы жителей России при "бесконтактной", то есть без специального ввода реквизитов банковской карты, оплате в интернете в 2019 году были зафиксированы в адрес магазинов стройматериалов, гостиниц, а также ювелирных магазинов, показало исследование "Яндекс.Кассы".
Аналитики изучили платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с "Яндекс.Кассой", сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами.
Пассажир московского метро проверяет счет электронного кошелька транспортной карты Тройка с помощью силиконового браслета
11 декабря 2019, 10:31
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
В тройку лидеров с самым высоким "средним чеком" при бесконтактной оплате вошли такие категории, как "строительство и проектирование" (9766 рублей), "бронирование отелей, гостиниц" (9579 рублей) и "ювелирные украшения" (9521 рублей).
Кроме того, аналитики обратили внимание, что в некоторых товарных категориях средний бесконтактный перевод заметно больше, чем при платеже другими способами, например, для магазинов одежды и обуви он выше в пять раз.
"То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты", - пояснила директор департамента коммерции "Яндекс.Денег" Оксана Коробкина.
Девушка за компьютером
3 октября 2019, 08:12
Исследование выяснило, сколько россияне тратят на онлайн-образование
341239
Обсудить 0
Яндекс.КассаЯндексРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
Лента новостейМолния