Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Самые крупные средние переводы жителей Самые крупные средние переводы жителей России при "бесконтактной", то есть без специального ввода реквизитов банковской карты, оплате в интернете в 2019 году были зафиксированы в адрес магазинов стройматериалов, гостиниц, а также ювелирных магазинов, показало исследование "Яндекс.Кассы"

Аналитики изучили платежи на сайтах и в приложениях, которые работают с "Яндекс.Кассой", сравнивались данные за 2019 год об оплате через Apple Pay, Google Pay и другими способами.

В тройку лидеров с самым высоким "средним чеком" при бесконтактной оплате вошли такие категории, как "строительство и проектирование" (9766 рублей), "бронирование отелей, гостиниц" (9579 рублей) и "ювелирные украшения" (9521 рублей).

Кроме того, аналитики обратили внимание, что в некоторых товарных категориях средний бесконтактный перевод заметно больше, чем при платеже другими способами, например, для магазинов одежды и обуви он выше в пять раз.