Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Автобус съехал в кювет утром в среду в Ивановской области, два человека госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
По ее словам, в районе населенного пункта Бакшеево водитель автобуса марки Fiat, следовавший по маршруту "Иваново - Плес", не справился с управлением и съехал в кювет.
"По предварительной информации, пострадали два пассажира. Они получили достаточно серьезные травмы и госпитализированы", - рассказала собеседница.
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