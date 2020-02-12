В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера

Творчество "Новых городских художников" представляет собой синтез контемпорари- и аутсайдер-арта. В качестве инструкторов и проводников для самобытных авторов выступают известные современные мастера. "Новые городские" — это общественный арт-проект, который, с одной стороны, дает возможность выхода молодым художникам из социокультурной изоляции, а с другой — открывает миру современного искусства новые имена.
Творчество "Новых городских художников" представляет собой синтез контемпорари- и аутсайдер-арта. В качестве инструкторов и проводников для самобытных авторов выступают известные современные мастера. "Новые городские" — это общественный арт-проект, который, с одной стороны, дает возможность выхода молодым художникам из социокультурной изоляции, а с другой — открывает миру современного искусства новые имена.
Люся Морошкина родилась в огромной коммунальной квартире с видом на Фонтанку, но большую часть жизни провела в больнице.
Она говорит, что ей больше всего нравится писать портреты маслом. Ее герои — Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а также Виктор Цой.
Люся Морошкина родилась в огромной коммунальной квартире с видом на Фонтанку, но большую часть жизни провела в больнице.
Она говорит, что ей больше всего нравится писать портреты маслом. Ее герои — Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а также Виктор Цой.
Цифры на картинах Ибрагимчика обозначают годы и время. Они объединяются в группы только по две и по четыре. Вся информация об окружающем мире и населяющих его людях для художника заключается в этих символах.
Цифры на картинах Ибрагимчика обозначают годы и время. Они объединяются в группы только по две и по четыре. Вся информация об окружающем мире и населяющих его людях для художника заключается в этих символах.
Виталий Чистяков — единственный из "Новых городских", кто смешивает краску. Он делает это прямо на холсте, перекрывая цвета слой за слоем, меняя изначальный оттенок до неузнаваемости. Его кропотливая и сосредоточенная работа напоминает манеру Марка Ротко. Художник с трудом удерживает форму изображаемых предметов в силу физических особенностей моторики рук.
Виталий Чистяков — единственный из "Новых городских", кто смешивает краску. Он делает это прямо на холсте, перекрывая цвета слой за слоем, меняя изначальный оттенок до неузнаваемости. Его кропотливая и сосредоточенная работа напоминает манеру Марка Ротко. Художник с трудом удерживает форму изображаемых предметов в силу физических особенностей моторики рук.
Zoika не умеет читать и писать. Тексты, которыми наполнены ее холсты, она копирует из художественных и глянцевых журналов. Zoika первая из "Новых городских художников" выступила с большой персональной выставкой в Санкт-Петербурге, которая проходит сейчас на площадке Namegallery.
Zoika не умеет читать и писать. Тексты, которыми наполнены ее холсты, она копирует из художественных и глянцевых журналов. Zoika первая из "Новых городских художников" выступила с большой персональной выставкой в Санкт-Петербурге, которая проходит сейчас на площадке Namegallery.
В бытовых комиксах Марины Монка разворачивается целая жизнь — в цепочке кадров, которые могут быть прочитаны в любой последовательности. В свои 40 она впервые устроилась на работу уборщицей. Не умеет читать, но часто добавляет в свои работы надписи, которые берет из журналов. Летом 2019-го Марина оформила обложку журнала Seasons, а зимой 2020-го сделала несколько иллюстраций для Grazia.
В бытовых комиксах Марины Монка разворачивается целая жизнь — в цепочке кадров, которые могут быть прочитаны в любой последовательности. В свои 40 она впервые устроилась на работу уборщицей. Не умеет читать, но часто добавляет в свои работы надписи, которые берет из журналов. Летом 2019-го Марина оформила обложку журнала Seasons, а зимой 2020-го сделала несколько иллюстраций для Grazia.
Кирилл Майданюк живет дома, он вырос в православной семье. Увлечен иконописью, поэтому предметы на его работах не отбрасывают тени — он изображает свет, а не тьму. Сюжеты для картин находит вокруг себя и, как и остальные, в иллюстрированных журналах.
Кирилл Майданюк живет дома, он вырос в православной семье. Увлечен иконописью, поэтому предметы на его работах не отбрасывают тени — он изображает свет, а не тьму. Сюжеты для картин находит вокруг себя и, как и остальные, в иллюстрированных журналах.
Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.
Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.
Демьян Печейко живет изолированно, в студию попадает, когда появляется возможность сопровождения. Он не слышит и не говорит, но это не мешает ему заниматься живописью. Натюрморты создает из окружающих бытовых предметов, надписи срисовывает с этикеток. Картины художника имеются в коллекциях Ника Кейва и Эмира Кустурицы.
Демьян Печейко живет изолированно, в студию попадает, когда появляется возможность сопровождения. Он не слышит и не говорит, но это не мешает ему заниматься живописью. Натюрморты создает из окружающих бытовых предметов, надписи срисовывает с этикеток. Картины художника имеются в коллекциях Ника Кейва и Эмира Кустурицы.
Василиса Чоп обладает скоротечной памятью. Она помнит минувшее лето, но забывает, что было утром. Ее воспоминания как будто составляют геометрические фигуры и цветовые пятна, подобранные в случайном порядке.
Василиса Чоп обладает скоротечной памятью. Она помнит минувшее лето, но забывает, что было утром. Ее воспоминания как будто составляют геометрические фигуры и цветовые пятна, подобранные в случайном порядке.
Творчество "Новых городских художников" представляет собой синтез контемпорари- и аутсайдер-арта. В качестве инструкторов и проводников для самобытных авторов выступают известные современные мастера. "Новые городские" — это общественный арт-проект, который, с одной стороны, дает возможность выхода молодым художникам из социокультурной изоляции, а с другой — открывает миру современного искусства новые имена.
Люся Морошкина родилась в огромной коммунальной квартире с видом на Фонтанку, но большую часть жизни провела в больнице.
Она говорит, что ей больше всего нравится писать портреты маслом. Ее герои — Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а также Виктор Цой.
Цифры на картинах Ибрагимчика обозначают годы и время. Они объединяются в группы только по две и по четыре. Вся информация об окружающем мире и населяющих его людях для художника заключается в этих символах.
Виталий Чистяков — единственный из "Новых городских", кто смешивает краску. Он делает это прямо на холсте, перекрывая цвета слой за слоем, меняя изначальный оттенок до неузнаваемости. Его кропотливая и сосредоточенная работа напоминает манеру Марка Ротко. Художник с трудом удерживает форму изображаемых предметов в силу физических особенностей моторики рук.
Zoika не умеет читать и писать. Тексты, которыми наполнены ее холсты, она копирует из художественных и глянцевых журналов. Zoika первая из "Новых городских художников" выступила с большой персональной выставкой в Санкт-Петербурге, которая проходит сейчас на площадке Namegallery.
В бытовых комиксах Марины Монка разворачивается целая жизнь — в цепочке кадров, которые могут быть прочитаны в любой последовательности. В свои 40 она впервые устроилась на работу уборщицей. Не умеет читать, но часто добавляет в свои работы надписи, которые берет из журналов. Летом 2019-го Марина оформила обложку журнала Seasons, а зимой 2020-го сделала несколько иллюстраций для Grazia.
Кирилл Майданюк живет дома, он вырос в православной семье. Увлечен иконописью, поэтому предметы на его работах не отбрасывают тени — он изображает свет, а не тьму. Сюжеты для картин находит вокруг себя и, как и остальные, в иллюстрированных журналах.
Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.
Демьян Печейко живет изолированно, в студию попадает, когда появляется возможность сопровождения. Он не слышит и не говорит, но это не мешает ему заниматься живописью. Натюрморты создает из окружающих бытовых предметов, надписи срисовывает с этикеток. Картины художника имеются в коллекциях Ника Кейва и Эмира Кустурицы.
Василиса Чоп обладает скоротечной памятью. Она помнит минувшее лето, но забывает, что было утром. Ее воспоминания как будто составляют геометрические фигуры и цветовые пятна, подобранные в случайном порядке.