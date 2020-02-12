В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера

Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.