"Новые городские художники" завоевывают Москву

Новые — да, некоторые рисуют меньше двух лет; художники — да, в основном в объединении живописцы; а вот городские ли — вопрос. Многие из участников живут с самого рождения в психоневрологических интернатах, которые обычно находятся в пригородах. Но главное, конечно, не география. А то, что до последнего времени они совершенно не были включены в городскую художественную среду, не ходили на выставки и другие культурные мероприятия. Объединение создано в 2018 году Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом. И уже в мае 2019-го прошла первая выставка в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина (Санкт-Петербург).