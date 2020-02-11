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Культура
2020-02-11T08:00+0300
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"Новые городские художники" завоевывают Москву
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РИА Новости

"Новые городские художники" завоевывают Москву

08:00 11.02.2020
92
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Татьяна Розенская. Сочные яркие краски, цифры и буквы, портреты и абстракция — в зале "РОСИЗО" открылась выставка объединения "Новые городские художники". В чем особенность этого нового явления современной арт-сцены — в материале РИА Новости.
Новые — да, некоторые рисуют меньше двух лет; художники — да, в основном в объединении живописцы; а вот городские ли — вопрос. Многие из участников живут с самого рождения в психоневрологических интернатах, которые обычно находятся в пригородах. Но главное, конечно, не география. А то, что до последнего времени они совершенно не были включены в городскую художественную среду, не ходили на выставки и другие культурные мероприятия. Объединение создано в 2018 году Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом. И уже в мае 2019-го прошла первая выставка в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина (Санкт-Петербург).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Творчество "Новых городских художников" представляет собой синтез контемпорари- и аутсайдер-арта. В качестве инструкторов и проводников для самобытных авторов выступают известные современные мастера. "Новые городские" — это общественный арт-проект, который, с одной стороны, дает возможность выхода молодым художникам из социокультурной изоляции, а с другой — открывает миру современного искусства новые имена.

Художники на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве. Новые городские - проект петербургских кураторов Евгении Штиль и Стаса Багса, который вовлекает художников с особой ментальностью в современное искусство.
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Творчество "Новых городских художников" представляет собой синтез контемпорари- и аутсайдер-арта. В качестве инструкторов и проводников для самобытных авторов выступают известные современные мастера. "Новые городские" — это общественный арт-проект, который, с одной стороны, дает возможность выхода молодым художникам из социокультурной изоляции, а с другой — открывает миру современного искусства новые имена.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Люся Морошкина родилась в огромной коммунальной квартире с видом на Фонтанку, но большую часть жизни провела в больнице.

Она говорит, что ей больше всего нравится писать портреты маслом. Ее герои — Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а также Виктор Цой.

Художник Люся Морошкина у своей картины Цой на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Люся Морошкина родилась в огромной коммунальной квартире с видом на Фонтанку, но большую часть жизни провела в больнице.

Она говорит, что ей больше всего нравится писать портреты маслом. Ее герои — Бэтмен, Супермен, Человек-паук, а также Виктор Цой.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Цифры на картинах Ибрагимчика обозначают годы и время. Они объединяются в группы только по две и по четыре. Вся информация об окружающем мире и населяющих его людях для художника заключается в этих символах.

Картина Черный художника Ибрагимчика на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве. Новые городские - проект петербургских кураторов Евгении Штиль и Стаса Багса, который вовлекает художников с особой ментальностью в современное искусство.
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Цифры на картинах Ибрагимчика обозначают годы и время. Они объединяются в группы только по две и по четыре. Вся информация об окружающем мире и населяющих его людях для художника заключается в этих символах.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Виталий Чистяков — единственный из "Новых городских", кто смешивает краску. Он делает это прямо на холсте, перекрывая цвета слой за слоем, меняя изначальный оттенок до неузнаваемости. Его кропотливая и сосредоточенная работа напоминает манеру Марка Ротко. Художник с трудом удерживает форму изображаемых предметов в силу физических особенностей моторики рук.

Художник Виталий Чистяков у своей картины Кресло 2 на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Виталий Чистяков — единственный из "Новых городских", кто смешивает краску. Он делает это прямо на холсте, перекрывая цвета слой за слоем, меняя изначальный оттенок до неузнаваемости. Его кропотливая и сосредоточенная работа напоминает манеру Марка Ротко. Художник с трудом удерживает форму изображаемых предметов в силу физических особенностей моторики рук.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Zoika не умеет читать и писать. Тексты, которыми наполнены ее холсты, она копирует из художественных и глянцевых журналов. Zoika первая из "Новых городских художников" выступила с большой персональной выставкой в Санкт-Петербурге, которая проходит сейчас на площадке Namegallery.

Зойка на фоне своей картины на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Zoika не умеет читать и писать. Тексты, которыми наполнены ее холсты, она копирует из художественных и глянцевых журналов. Zoika первая из "Новых городских художников" выступила с большой персональной выставкой в Санкт-Петербурге, которая проходит сейчас на площадке Namegallery.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В бытовых комиксах Марины Монка разворачивается целая жизнь — в цепочке кадров, которые могут быть прочитаны в любой последовательности. В свои 40 она впервые устроилась на работу уборщицей. Не умеет читать, но часто добавляет в свои работы надписи, которые берет из журналов. Летом 2019-го Марина оформила обложку журнала Seasons, а зимой 2020-го сделала несколько иллюстраций для Grazia.

Художник Марина Монка на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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В бытовых комиксах Марины Монка разворачивается целая жизнь — в цепочке кадров, которые могут быть прочитаны в любой последовательности. В свои 40 она впервые устроилась на работу уборщицей. Не умеет читать, но часто добавляет в свои работы надписи, которые берет из журналов. Летом 2019-го Марина оформила обложку журнала Seasons, а зимой 2020-го сделала несколько иллюстраций для Grazia.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Кирилл Майданюк живет дома, он вырос в православной семье. Увлечен иконописью, поэтому предметы на его работах не отбрасывают тени — он изображает свет, а не тьму. Сюжеты для картин находит вокруг себя и, как и остальные, в иллюстрированных журналах.

Художник Кирилл Майданюк у своей картины Дверь на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Кирилл Майданюк живет дома, он вырос в православной семье. Увлечен иконописью, поэтому предметы на его работах не отбрасывают тени — он изображает свет, а не тьму. Сюжеты для картин находит вокруг себя и, как и остальные, в иллюстрированных журналах.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.

Художник Тим Кумаритов у своей картины Сон на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Петербургский метрополитен стал основной темой Тима Кумаритова. Серия работ с подземкой была показана в ЦСИ имени Сергея Курёхина в мае 2019 года и частично вошла в собрание центра, а также в частные коллекции. Художник подолгу пишет каждое полотно, поэтому на выставке представлена лишь одна его работа. Картина "Сон" не очень для него характерна. художник изобразил не только обычный предметный мир, поезд метро, но и свинью, которая ему приснилась.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Демьян Печейко живет изолированно, в студию попадает, когда появляется возможность сопровождения. Он не слышит и не говорит, но это не мешает ему заниматься живописью. Натюрморты создает из окружающих бытовых предметов, надписи срисовывает с этикеток. Картины художника имеются в коллекциях Ника Кейва и Эмира Кустурицы.

Картины художника Демьяна Печейко на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Демьян Печейко живет изолированно, в студию попадает, когда появляется возможность сопровождения. Он не слышит и не говорит, но это не мешает ему заниматься живописью. Натюрморты создает из окружающих бытовых предметов, надписи срисовывает с этикеток. Картины художника имеются в коллекциях Ника Кейва и Эмира Кустурицы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / "Новые городские художники"

Василиса Чоп обладает скоротечной памятью. Она помнит минувшее лето, но забывает, что было утром. Ее воспоминания как будто составляют геометрические фигуры и цветовые пятна, подобранные в случайном порядке.

Работа Василисы Чоп на на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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Василиса Чоп обладает скоротечной памятью. Она помнит минувшее лето, но забывает, что было утром. Ее воспоминания как будто составляют геометрические фигуры и цветовые пятна, подобранные в случайном порядке.

© РИА Новости / "Новые городские художники"
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КультураВыставкиНик КейвЭмир КустурицаВиктор Цой
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