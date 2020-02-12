"Разрушители оружия" испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

Для испытаний ППШ-41, выпущенного в 1942 году, были подготовлены секторные и барабанные магазины, общий боезапас составил 913 патронов. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу, меняя один магазин за другим.

Во время испытания у оружия менялся темп стрельбы, однако других изменений практически не было. В результате специалист "Калашникова" отстрелял весь боезапас, при этом проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, по словам ведущего, был с дефектом. После остывания ППШ-41 испытатель смог без каких-либо проблем отстрелять еще один магазин на 71 патрон.

Специалист концерна отметил, что у пистолета-пулемета по сравнению с современным оружием плохая эргономика и слабый патрон. При этом среди преимуществ ППШ-41 он выделил слабую отдачу.