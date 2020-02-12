"Разрушители оружия" испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" опубликовал видео теста на живучесть советского пистолета-пулемета ППШ-41, который стоял на вооружении Красной армии во время Великой Отечественной войны.
Для испытаний ППШ-41, выпущенного в 1942 году, были подготовлены секторные и барабанные магазины, общий боезапас составил 913 патронов. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу, меняя один магазин за другим.
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Во время испытания у оружия менялся темп стрельбы, однако других изменений практически не было. В результате специалист "Калашникова" отстрелял весь боезапас, при этом проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, по словам ведущего, был с дефектом. После остывания ППШ-41 испытатель смог без каких-либо проблем отстрелять еще один магазин на 71 патрон.
Специалист концерна отметил, что у пистолета-пулемета по сравнению с современным оружием плохая эргономика и слабый патрон. При этом среди преимуществ ППШ-41 он выделил слабую отдачу.
"Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника", — сказал ведущий. По его словам, пистолет-пулемет для своего времени был простым и надежным оружием.
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