Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Медсестра из Медсестра из Германии Мария Герлиц, работавшая по обмену в одной из больниц Нижнего Новгорода , рассказала в интервью MDR о впечатлениях от практики в России

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.

"Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены. Поскольку многие обследования в России слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", — рассказала девушка.

Она добавила, что в России по-прежнему очень важную роль играют классические методы обследования, в то время как в Германии медики прежде всего полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

При этом Герлиц заметила, что врачи в России зачастую не рассказывают пациентам о методах лечения и назначенных препаратах.