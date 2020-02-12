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Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
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РИА Новости

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

05:34 12.02.2020 (обновлено: 12:52 12.02.2020)
409334
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры городской больницы
Посетители у регистратуры городской больницы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Посетители у регистратуры городской больницы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Медсестра из Германии Мария Герлиц, работавшая по обмену в одной из больниц Нижнего Новгорода, рассказала в интервью MDR о впечатлениях от практики в России.
По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
Деткое отделение городской больницы
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"Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены. Поскольку многие обследования в России слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие", — рассказала девушка.
Она добавила, что в России по-прежнему очень важную роль играют классические методы обследования, в то время как в Германии медики прежде всего полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.
При этом Герлиц заметила, что врачи в России зачастую не рассказывают пациентам о методах лечения и назначенных препаратах.
Кроме того, девушка, которая родилась в России и уехала в Германию в шестилетнем возрасте, призналась, что ей пришлось привыкать к тону общения, который принят в нижегородской больнице. Например, ей пришлось отказаться от "излишне вежливых оборотов" при общении с пациентами, так как ее "не воспринимали всерьез".
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Нижний НовгородГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Отключите компьютеры и подавляющее число врачей Запада опустят руки...
12 февраля, 06:31
VVVitaliy V
3221902168
Лекарь, ещё с времен Гипократа и Авицены слыл врачевателем, целителем. Врачебное дело, подразумевало искусство. Подходы к болезни индивидуальны. Лечить нужно не болезнь, а Человека. Всё это и приводило к подходу и очеловечиванию профессии. А нынче? У врача есть протокол лечения... И не дай боже отступить от него. Правят больным, через руки врача, чиновники и страховые компании. Посему я и ушёл из медицины. Работать невозможно.
12 февраля, 06:50
dkhrushhev
3101030228
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