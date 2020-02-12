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2020-02-12T04:14+0300
https://ria.ru/20200212/1564574979.html
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
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РИА Новости

В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

04:14 12.02.2020
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© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны. Такую точку зрения, как пишет издание "Апостроф", выразил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Парламентарий назвал поступок украинского лидера "один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан". Он также отметил ряд риторических и идеологических приемов, которыми Зеленский вслед за своим предшественником Порошенко продолжает неумело пользоваться. Например, тезис о том, что "победа над фашизмом ничего не дала Украине", и просто "один тоталитарный режим сменился другим".
Президент Украины Владимир Зеленский
28 января, 12:21
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"Украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии, то есть соотношение 1 к 1,3. К тому же в Киеве забывают, сколько Украина потеряла в ходе оккупации нацистами, а это 13,5 миллиона человек", - указал Новинский.
Процесс пересмотра истории на Украине, по словам депутата, проходит в стиле наихудших традиций тоталитарных режимов. Украинцы, считает Новинский, в настоящее время являются свидетелями попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову.
Главная задача — подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны, резюмировал Новинский.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 11:24
Нарышкин: Зеленский становится все более привержен идеям национализма
Во время визита в Польшу Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. При этом, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной армии.
В Кремле заявление Зеленского назвали оскорбительным для миллионов россиян и граждан стран СНГ, родители, деды и родственники которых пожертвовали собой ради освобождения Европы от фашизма.
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Ситуация на УкраинеВадим НовинскийВторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надо в Российских СМИ прекратить все разговоры про украину. Нет у нас ни какого интереса к этой территории. Пустой треп про украину заменить на обсуждение Российских проблем и рассказы о наших достижениях. Пользы для страны от такой замены будет намного больше.
12 февраля, 07:03
vendo
4100027
Опять наркоман в ловушку попал 😏
12 февраля, 04:54
Владимир Владимирович
2311000
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