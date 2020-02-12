В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

Парламентарий назвал поступок украинского лидера "один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан". Он также отметил ряд риторических и идеологических приемов, которыми Зеленский вслед за своим предшественником Порошенко продолжает неумело пользоваться. Например, тезис о том, что "победа над фашизмом ничего не дала Украине", и просто "один тоталитарный режим сменился другим".

"Украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии, то есть соотношение 1 к 1,3. К тому же в Киеве забывают, сколько Украина потеряла в ходе оккупации нацистами, а это 13,5 миллиона человек", - указал Новинский.

Процесс пересмотра истории на Украине, по словам депутата, проходит в стиле наихудших традиций тоталитарных режимов. Украинцы, считает Новинский, в настоящее время являются свидетелями попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову.

Главная задача — подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны, резюмировал Новинский.

Во время визита в Польшу Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией. При этом, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции, но не упомянул, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Красной армии.