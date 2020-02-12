WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американские чиновники сообщили, что китайская компания Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal

Согласно газете, производители телекоммуникационного оборудования, которые создают и продают коммутационную технику, базовые станции и антенны операторам сотовой связи, обязаны по закону встроить в них функцию, которая позволит властям получить доступ к сетям. При этом они должны создавать оборудование таким образом, чтобы производитель не мог получить доступ без согласия оператора сети. И только правоохранительные органы имеют разрешение на доступ к "механизму перехвата".

Сообщается, что Huawei создала оборудование, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через этот механизм без ведома операторов. По словам источников газеты, компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.

"У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной и личной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", - приводит газета слова советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Huawei не сообщает о скрытом доступе своим местным клиентам или органам национальной безопасности страны, получающей (оборудование)", - сказал другой высокопоставленный американский чиновник.

В самой компании отвергли эти обвинения.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.