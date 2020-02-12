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WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
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РИА Новости

WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям

02:03 12.02.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупатель в фирменном магазине Huawei
Покупатель в фирменном магазине Huawei
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Покупатель в фирменном магазине Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
Согласно газете, производители телекоммуникационного оборудования, которые создают и продают коммутационную технику, базовые станции и антенны операторам сотовой связи, обязаны по закону встроить в них функцию, которая позволит властям получить доступ к сетям. При этом они должны создавать оборудование таким образом, чтобы производитель не мог получить доступ без согласия оператора сети. И только правоохранительные органы имеют разрешение на доступ к "механизму перехвата".
Сообщается, что Huawei создала оборудование, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через этот механизм без ведома операторов. По словам источников газеты, компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.
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"У нас есть доказательства того, что Huawei имеет возможность тайного доступа к конфиденциальной и личной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", - приводит газета слова советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
"Huawei не сообщает о скрытом доступе своим местным клиентам или органам национальной безопасности страны, получающей (оборудование)", - сказал другой высокопоставленный американский чиновник.
В самой компании отвергли эти обвинения.
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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