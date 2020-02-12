Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Ассошиэйтед Пресс. Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству

При этом он подчеркнул, что Турция не оставит ни один из 12 своих наблюдательных постов в провинции.

"Мы много раз говорили, что не будем отводить оттуда своей персонал, солдат. Они продолжат свою миссию", — заявил Акар.

По словам министра, турецким военным приказано принять жесткие ответные меры при нападении сирийцев на военные посты.

Тайип Эрдоган , жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат. Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских. Как заявил президент Турции Реджеп, жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.

В понедельник Анкара сообщила о нейтрализации 101 сирийского военнослужащего. Это произошло после того, как пять турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск. Во вторник турки заявили, что список погибших сирийцев пополнился еще 51 человеком.

Обстановка в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.