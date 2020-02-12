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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T10:30+0300
https://ria.ru/20200212/1564573640.html
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533526_0:57:3078:1788_1036x0_80_0_0_41f8bcb3efd9869b0717217a14aa3879.jpg
РИА Новости

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

01:31 12.02.2020 (обновлено: 10:30 12.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТурецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
При этом он подчеркнул, что Турция не оставит ни один из 12 своих наблюдательных постов в провинции.
"Мы много раз говорили, что не будем отводить оттуда своей персонал, солдат. Они продолжат свою миссию", — заявил Акар.
По словам министра, турецким военным приказано принять жесткие ответные меры при нападении сирийцев на военные посты.
Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.
В понедельник Анкара сообщила о нейтрализации 101 сирийского военнослужащего. Это произошло после того, как пять турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск. Во вторник турки заявили, что список погибших сирийцев пополнился еще 51 человеком.
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Обстановка в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Двадцать шестого января 2020-го сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Террористы остались в одной зоне деескалации. Эта зона под контролем Турции. Что ещё надо знать о поддержке терроризма?
12 февраля, 02:08
Эдик Камушкин
17822001
Сирийцы отвоевывают свои города и земли, а что Турция делает на чужих землях?
12 февраля, 07:22
dd.rwk
8300001
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