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Суд арестовал подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки
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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки

00:23 12.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Суд во Львове арестовал второго подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук с возможностью внесения залога 17 тысяч долларов, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". Полиция 6 февраля задержала подозреваемых, одного из них суд отправил под домашний арест. Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что правоохранители установили заказчика поджога и его пособника, в деле фигурирует полицейский. Руководитель управления национальной полиции по Львовской области Василий Виконский заявил, что полицейского, которого подозревают в причастности к поджогу, уволят после служебного расследования.

"Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен (17,3 тысячи долларов по текущему курсу)", - написала Шевченко в Facebook.

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