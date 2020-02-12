Суд арестовал подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Суд во Львове арестовал второго подозреваемого в поджоге авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук с возможностью внесения залога 17 тысяч долларов, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". Полиция 6 февраля задержала подозреваемых, одного из них суд отправил под домашний арест. Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что правоохранители установили заказчика поджога и его пособника, в деле фигурирует полицейский. Руководитель управления национальной полиции по Львовской области Василий Виконский заявил, что полицейского, которого подозревают в причастности к поджогу, уволят после служебного расследования.
"Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 гривен (17,3 тысячи долларов по текущему курсу)", - написала Шевченко в Facebook.