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Украина планирует синхронизировать энергосистему с европейской
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РИА Новости

Украина планирует синхронизировать энергосистему с европейской

00:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Украина планирует полностью синхронизировать свою энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), заявил во вторник премьер Алексей Гончарук в ходе в ходе совместного брифинга с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгейи.
Ранее вице-премьер Украины по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что среди приоритетов сотрудничества Киева и ЕС - проект европейского "зеленого соглашения", к которому Украина хочет присоединиться. "Зеленое соглашение" подразумевает реформы, которые должны стать углеродно-нейтральными.
"Украина предлагает Евросоюзу создать структурированный диалог для выработки повестки дня в рамках Европейского зеленого соглашения… До 2023 года мы планируем полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Достичь этой цели удастся лишь в тесном взаимодействии с ЕС", - цитирует Гончарука пресс-служба украинского кабинета.
ENTSO-E - европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, образовавшаяся в июле 2009 года.
Зеленое соглашение - это магистральное направление реформ ЕС на следующие десятилетия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, промышленном производстве и других сферах. Оно обойдется Евросоюзу, по предварительным подсчетам, примерно в 3 триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС. Кабинет министров Украины 24 января создал межведомственную группу по преодолению последствий изменений климата в рамках Европейского зеленого соглашения.
Министр энергетики РФ Александр Новак
27 декабря 2019, 11:38
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