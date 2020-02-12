Украина планирует синхронизировать энергосистему с европейской

Ранее вице-премьер Украины по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что среди приоритетов сотрудничества Киева и ЕС - проект европейского "зеленого соглашения", к которому Украина хочет присоединиться. "Зеленое соглашение" подразумевает реформы, которые должны стать углеродно-нейтральными.

"Украина предлагает Евросоюзу создать структурированный диалог для выработки повестки дня в рамках Европейского зеленого соглашения… До 2023 года мы планируем полностью синхронизировать украинскую энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Достичь этой цели удастся лишь в тесном взаимодействии с ЕС", - цитирует Гончарука пресс-служба украинского кабинета.

Зеленое соглашение - это магистральное направление реформ ЕС на следующие десятилетия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, промышленном производстве и других сферах. Оно обойдется Евросоюзу, по предварительным подсчетам, примерно в 3 триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС. Кабинет министров Украины 24 января создал межведомственную группу по преодолению последствий изменений климата в рамках Европейского зеленого соглашения.