На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Во время сафари в Национальном парке Яла на Шри-Ланке гигантский индийский слон по имени Гемуну остановил джип и обыскал мусорное ведро, испугав туристов, сообщает Daily Mail.
Он просунул свой хобот в автомобиль и начал обыскивать его. В ролике можно увидеть, как пассажир перепрыгивает через свое сиденье, чтобы закрыть собой ребенка.
Обнаружив лишь пластиковые бутылки и салфетку, гигант кладет их в рот, а потом выплевывает. Когда животное убирает из машины свой хобот, рейнджеры быстро набирают скорость. А другой джип объезжает место происшествия, чтобы избежать встречи со слоном.
Рост среднего индийского слона – 2,5-3,5 метра, вес – пять тонн. Как правило, они не опасны для людей. В настоящее время эти животные находятся под угрозой исчезновения, их осталось порядка 20 тысяч особей. Закон Шри-Ланки защищает их, убийство их карается смертной казнью.