На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Во время сафари в Национальном парке Яла на Шри-Ланке гигантский индийский слон по имени Гемуну остановил джип и обыскал мусорное ведро, испугав туристов, Во время сафари в Национальном парке Яла на Шри-Ланке гигантский индийский слон по имени Гемуну остановил джип и обыскал мусорное ведро, испугав туристов, сообщает Daily Mail.

Он просунул свой хобот в автомобиль и начал обыскивать его. В ролике можно увидеть, как пассажир перепрыгивает через свое сиденье, чтобы закрыть собой ребенка.

Обнаружив лишь пластиковые бутылки и салфетку, гигант кладет их в рот, а потом выплевывает. Когда животное убирает из машины свой хобот, рейнджеры быстро набирают скорость. А другой джип объезжает место происшествия, чтобы избежать встречи со слоном.