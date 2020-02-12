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Туризм
2020-02-12T01:29+0300
https://ria.ru/20200212/1564564433.html
На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе
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РИА Новости

На Шри-Ланке голодный слон испугал туристов, пытаясь найти еду в джипе

01:29 12.02.2020
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© Depositphotos / bodrumsurfСлон на дороге в Шри-Ланке
Слон на дороге в Шри-Ланке
© Depositphotos / bodrumsurf
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Во время сафари в Национальном парке Яла на Шри-Ланке гигантский индийский слон по имени Гемуну остановил джип и обыскал мусорное ведро, испугав туристов, сообщает Daily Mail.
Он просунул свой хобот в автомобиль и начал обыскивать его. В ролике можно увидеть, как пассажир перепрыгивает через свое сиденье, чтобы закрыть собой ребенка.
Обнаружив лишь пластиковые бутылки и салфетку, гигант кладет их в рот, а потом выплевывает. Когда животное убирает из машины свой хобот, рейнджеры быстро набирают скорость. А другой джип объезжает место происшествия, чтобы избежать встречи со слоном.
Рост среднего индийского слона – 2,5-3,5 метра, вес – пять тонн. Как правило, они не опасны для людей. В настоящее время эти животные находятся под угрозой исчезновения, их осталось порядка 20 тысяч особей. Закон Шри-Ланки защищает их, убийство их карается смертной казнью.
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