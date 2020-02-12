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Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года
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РИА Новости

Беспорядки в Душанбе 12-14 февраля 1990 года

03:35 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТанки на проспекте Ленина во время массовых беспорядков в Душанбе
Танки на проспекте Ленина во время массовых беспорядков в Душанбе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
12-14 февраля 1990 года в Душанбе (Таджикистан) прошли массовые беспорядки, приведшие к столкновениям и человеческим жертвам.
На рубеже 1980-1990-х годов по азиатским республикам бывшего СССР прокатилась волна межэтнических конфликтов, которая ускорила процессы распада единого государства.
Трагические события февраля 1990 года в Душанбе стали частью общей цепи событий.
В 1989 году произошли столкновения между таджикским населением Исфаринского района Таджикистана и киргизским населением Баткенского района Киргизии, в основе которого лежал конфликт по поводу распределения земель. В том же 1989 году произошел конфликт по поводу распределения пастбищ между таджиками и тюрками-барласами Ганчинского района Таджикистана, для ликвидации которого были использованы войска МВД СССР.
Кульминацией межэтнических столкновений стали февральские события 1990 года в Душанбе, вызванные слухами о выделении нескольким тысячам армянских беженцев из Азербайджана квартиры в городе. В то время в Душанбе ощущалась острая нехватка жилья, поэтому информация всколыхнула общественность. В действительности из Баку в Душанбе бежали всего около 50 человек. К тому же, местные власти не планировали предоставлять им жилье.
Под влиянием этих слухов начались акции протеста. 10 февраля 1990 года группа молодых людей устроила "армянский погром".
11 февраля у здания Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КП) Таджикистана прошел митинг, участники которого требовали депортировать армян из страны под угрозой расправы. Изначально люди выкрикивали "Долой армян!", а после того, как те несколько армянских семей спешно покинули город, не желая быть причиной разрастающегося конфликта, толпа стала кричать "Долой Махкамова!" (первый секретарь ЦК КП Таджикистана).
12 февраля 1990 года акции переросли в массовые беспорядки и погромы, спровоцированные нарушением данного ранее первым секретарем ЦК КП Таджикистана Кахаром Махкамовым обещания выйти к митингующим и дать разъяснения по поводу циркулировавших слухов.
Руководство Таджикистана не смогло наладить диалог и взять ситуацию под контроль. Для защиты от погромщиков здание ЦК было оцеплено бронетехникой и вооруженными подразделениями МВД и КГБ.
Несмотря на это протестующим удалось прорваться внутрь здания ЦК и поджечь его. Сотрудники милиции пытались усмирить граждан выстрелами с холостыми патронами. В ответ на это люди стали поджигать уличные ларьки и громить магазины.
12 февраля в 22.00 по телевидению было объявлено о введении чрезвычайного положения.
13 февраля из-за массовых протестов в Душанбе приостановил работу городской, междугородный и железнодорожный транспорт, были закрыты школы, детские сады, институты, банки, почтовые отделения, а также большинство магазинов и предприятий.
Наряду с акциями протеста в Душанбе стихийно возникали отряды самообороны из тех граждан, которые не хотели участвовать в беспорядках. Они охраняли от погромщиков входы в подъезды, подходы в свой микрорайон. Отряды самообороны дежурили по ночам, разводя костры на крышах домов и во дворах.
Чтобы взять ситуацию под контроль, по приказу министра обороны СССР Дмитрия Язова к вечеру 13 февраля в Душанбе была введена вооруженная техника, переброшены около пяти тысяч военнослужащих и введен комендантский час. Военным был дан приказ стрелять на поражение. Им удалось остановить беспорядки.
За три дня, по официальным данным, погибли 20 (по некоторым источникам – 25) человек, около 600 были ранены, из них 74 получили огнестрельные ранения.
Политическая оценка событиям не была дана XVII пленумом ЦК Компартии Таджикистана, состоявшимся в Душанбе 15-16 февраля 1990 года, хотя единственным вопросом, внесенным на его рассмотрение, был вопрос "О политической ситуации в республике".
Под давлением общества первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Каххор Махкамов, председатель Совета министров республики Иззатулло Хаеев и председатель президиума Верховного Совета Таджикской ССР Гоибназар Паллаев официально подали в отставку, хотя пленум ЦК Компартии не принял ее.
За все последующие годы власти так и не дали оценки произошедшим в те дни событиям. Хотя расследование тогда и было проведено. К нему были привлечены более 100 работников из КГБ, МВД и Генпрокуратуры СССР и Таджикистана.
Многочисленными исследователями события февраля 1990 года квалифицируются, как первые факты гражданского противостояния в республике, приведшие к гражданской войне 1992-1997 годов.
Февральские события 1990 года в Душанбе вызвали ухудшение отношения к некоренному населению и привели к активизации миграционного оттока. Уезжало из страны русскоязычное население, состоящее преимущественно из квалифицированной рабочей молодежи – костяка непосредственных производителей Таджикистана: сварщиков, строителей, водителей и т.д. В 1990 году в ближнее зарубежье выехало 113,7 тысячи человек, в 1991 году – 120,0 тысяч человек, в 1992 году – 225,4 тысячи человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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