Бывший вологодский вице-губернатор возглавил компанию "Дед Мороз"

"Мы рассмотрели два вопроса: о прекращении полномочий сегодняшнего генерального директора Татьяны Павловны Муромцевой и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Александровича Васильева. Окончательное решение о назначении на должность генерального директора состоится 19 марта на собрании акционеров общества", - сказал начальник областного департамента культуры и туризма области, председатель совета директоров АО "Дед Мороз" Владимир Осиповский, слова которого приводятся в сообщении.