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Вологодская область
2020-02-25T11:19+0300
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Бывший вологодский вице-губернатор возглавил компанию "Дед Мороз"
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РИА Новости

Бывший вологодский вице-губернатор возглавил компанию "Дед Мороз"

11:18 11.02.2020 (обновлено: 11:19 25.02.2020)
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© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев избран руководителем компании "Дед Мороз", которая выступает туроператором в рамках регионального проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза", сообщает пресс-служба областного правительства.
"Мы рассмотрели два вопроса: о прекращении полномочий сегодняшнего генерального директора Татьяны Павловны Муромцевой и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Александровича Васильева. Окончательное решение о назначении на должность генерального директора состоится 19 марта на собрании акционеров общества", - сказал начальник областного департамента культуры и туризма области, председатель совета директоров АО "Дед Мороз" Владимир Осиповский, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что кандидатура Васильева в январе была выбрана экспертной группой, которая рассмотрела предложения четырех кандидатов по развитию проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза" и компании-туроператора.
Ранее сообщалось, что Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, в новогодние праздники посетили более 100 тысяч человек.
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Вологодская областьОлег ВасильевДед МорозВеликий УстюгОбщество
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