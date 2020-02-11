Иран призвал МАГАТЭ работать без политизации

"В ходе встречи условились, что Международное агентство по атомной энергии должно действовать таким образом, чтобы при принятии им решений не было какой-либо политической ориентированности", - приводятся слова Салехи на сайте ОАЭИ по итогам встречи с Гросси в Вене.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае каких-либо "новых обстоятельств", однако Иран на данный момент продолжает работать с Агентством прежним образом в том, что касается инспекций организации на своей территории.