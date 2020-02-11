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Иран призвал МАГАТЭ работать без политизации
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РИА Новости

Иран призвал МАГАТЭ работать без политизации

22:49 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи
Вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что международной организации необходимо принимать решения без их политизации.
"В ходе встречи условились, что Международное агентство по атомной энергии должно действовать таким образом, чтобы при принятии им решений не было какой-либо политической ориентированности", - приводятся слова Салехи на сайте ОАЭИ по итогам встречи с Гросси в Вене.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
10 февраля, 15:18
В МАГАТЭ заявили о необходимости диалога с Ираном на высоком уровне
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае каких-либо "новых обстоятельств", однако Иран на данный момент продолжает работать с Агентством прежним образом в том, что касается инспекций организации на своей территории.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.
Казем Джалали
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль ГроссиХасан РоуханиМАГАТЭТегеран (город)ИранСШАВ мире
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