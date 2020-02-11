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Мирового судью в Дагестане заподозрили во взяточничестве
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РИА Новости

Мирового судью в Дагестане заподозрили во взяточничестве

22:20 11.02.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Мировой судья в Дагестане стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в мелком взяточничестве и хранении боеприпасов, сообщает СК РФ по республике.
По версии следствия, в мае 2017 года в производстве мирового судьи судебного участка №85 Хасавюртовского района Хамида Атаева находилось дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении директора Боташюртовской средней школы. За нарушение пожарного надзора Атаев должен был назначить директору школы наказание в виде штрафа от 5 до 6 тысяч рублей или в виде дисквалификации на срок до трех лет. За более мягкое наказание судья попросил взятку в размере 10 тысяч рублей.
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Девятнадцатого мая 2017 года в служебном кабинете судьи при получении взятки Атаев был задержан сотрудниками УФСБ России по республике. Кроме того, в кабинете Атаева были обнаружены патроны различного калибра в количестве более 100 штук.
"Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №85 Хасавюртовского района в отставке Хамида Атаева по признакам преступлений, предусмотренных части 1 статьи 292.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов). Председателем Следственного комитета РФ производство предварительного расследования поручено следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан", - говорится в релизе.
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