Мирового судью в Дагестане заподозрили во взяточничестве

По версии следствия, в мае 2017 года в производстве мирового судьи судебного участка №85 Хасавюртовского района Хамида Атаева находилось дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении директора Боташюртовской средней школы. За нарушение пожарного надзора Атаев должен был назначить директору школы наказание в виде штрафа от 5 до 6 тысяч рублей или в виде дисквалификации на срок до трех лет. За более мягкое наказание судья попросил взятку в размере 10 тысяч рублей.