Полиция Азербайджана разогнала незаконную акцию перед зданием ЦИК

БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Несогласованнная акция перед зданием центральной избирательной комиссии пресечена в Баку, есть задержанный, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит свыше 70 из 125.
"С 18.00 (17.00 мск) группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК. Несмотря на то что сотрудники ЦИК в течение двух часов проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия. Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию", - сообщает пресс-служба.
Прибывшие сотрудники полиции потребовали у участников акции соблюдать правопорядок и разойтись.
"Участники акции проигнорировали законные требования и предупреждение полиции. Полиция, предотвратив незаконную акцию, удалила с территории ее участников. За оказание сопротивления полиции задержан один участник акции. В настоящее время проводится разбирательство, по итогам которого вопросу будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.