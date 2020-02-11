Полиция Азербайджана разогнала незаконную акцию перед зданием ЦИК

БАКУ, 11 фев - РИА Новости. Несогласованнная акция перед зданием центральной избирательной комиссии пресечена в Баку, есть задержанный, сообщает пресс-служба МВД Несогласованнная акция перед зданием центральной избирательной комиссии пресечена в Баку, есть задержанный, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит свыше 70 из 125.

"С 18.00 (17.00 мск) группа лиц пыталась провести несогласованную акцию перед зданием ЦИК. Несмотря на то что сотрудники ЦИК в течение двух часов проводили с ними разъяснительные беседы, эти лица продолжили свои незаконные действия. Затем представители ЦИК, обратившись в территориальный орган полиции, попросили пресечь несогласованную акцию", - сообщает пресс-служба.

Прибывшие сотрудники полиции потребовали у участников акции соблюдать правопорядок и разойтись.