Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо", - заявил Боренков.

Он добавил, что в этой провинции два маршрута начинались и заканчивались в селении Аджами, первый проходил через 16 населенных пунктов, второй – через 20.

Боренков рассказал, что патрулирование в провинции Хасеке также прошло по двум маршрутам, с начальной точкой близ города Камышлы.

Генерал-майор подчеркнул, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – Электроподстанция Мабрука – Бтейман – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур – Гарби – аэродром Кашимилия.