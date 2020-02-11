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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T22:24+0300
https://ria.ru/20200211/1564571370.html
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
https://cdn25.img.ria.ru/images/156386/77/1563867727_0:483:2731:2019_1036x0_80_0_0_db21e3e7f5d8b21f6a8082dd453852bb.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

22:24 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Он добавил, что в этой провинции два маршрута начинались и заканчивались в селении Аджами, первый проходил через 16 населенных пунктов, второй – через 20.
Боренков рассказал, что патрулирование в провинции Хасеке также прошло по двум маршрутам, с начальной точкой близ города Камышлы.
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Генерал-майор подчеркнул, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий.
Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – Электроподстанция Мабрука – Бтейман – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур – Гарби – аэродром Кашимилия.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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