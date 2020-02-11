Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Он добавил, что в этой провинции два маршрута начинались и заканчивались в селении Аджами, первый проходил через 16 населенных пунктов, второй – через 20.
Боренков рассказал, что патрулирование в провинции Хасеке также прошло по двум маршрутам, с начальной точкой близ города Камышлы.
Генерал-майор подчеркнул, что все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами и без происшествий.
Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршрутам: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – Электроподстанция Мабрука – Бтейман – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур – Гарби – аэродром Кашимилия.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.