Прекращено дело о жалобе казначейства на администрацию главы Дагестана

Как следует из материалов картотеки, решение принято после ходатайства управления казначейства об отказе от апелляционной жалобы.

В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю

В Москве суд огласит приговор экс-премьеру Дагестана и его заместителю

Администрация, не согласившись с представлением, обжаловала его в Арбитражном суде Дагестана. Решением от 22 ноября 2019 года суд удовлетворил заявление администрации и признал представление управления казначейства по РД недействительным.