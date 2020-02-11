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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2020-02-11T22:07+0300
https://ria.ru/20200211/1564571202.html
Прекращено дело о жалобе казначейства на администрацию главы Дагестана
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РИА Новости

Прекращено дело о жалобе казначейства на администрацию главы Дагестана

22:07 11.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МАХАЧКАЛА, 11 фев – РИА Новости. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе управления Федерального казначейства по Дагестану на решение Арбитражного суда РД по тяжбе казначейства с администрацией главы и правительства республики, которое было в ноябре вынесено в пользу администрации, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Как следует из материалов картотеки, решение принято после ходатайства управления казначейства об отказе от апелляционной жалобы.
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В июле прошлого года управление Федерального казначейства по факту проведенной проверки вынесло представление в адрес администрации главы и правительства Дагестана с информацией о некоторых бюджетных нарушениях в ее деятельности, в частности, по закупкам автотранспорта и услуг транспортного обслуживания.
Администрация, не согласившись с представлением, обжаловала его в Арбитражном суде Дагестана. Решением от 22 ноября 2019 года суд удовлетворил заявление администрации и признал представление управления казначейства по РД недействительным.

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Республика ДагестанДагестанМахачкалаПроисшествия
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