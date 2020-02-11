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Депутат в Дагестане пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей
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РИА Новости

Депутат в Дагестане пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей

20:39 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Депутат и его знакомый в Дагестане предстанут перед судом за то, что пытались присвоить муниципальную и федеральную землю площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью более 270 миллионов рублей, сообщает СК РФ по республике.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год депутат махачкалинского городского собрания и его 60-летний знакомый составили поддельные документы от имени администрации города и завладели тремя земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности общей площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью около 270 миллионов рублей.
"Принятыми мерами земельные участки возвращены собственникам, а также наложен арест на указанное имущество. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияДагестанМахачкалаПроисшествия
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