Депутат в Дагестане пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей

По данным следствия, с 2014 по 2017 год депутат махачкалинского городского собрания и его 60-летний знакомый составили поддельные документы от имени администрации города и завладели тремя земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности общей площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью около 270 миллионов рублей.