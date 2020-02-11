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Во фракции Порошенко назвали главу офиса Зеленского выгодным Москве
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РИА Новости

Во фракции Порошенко назвали главу офиса Зеленского выгодным Москве

20:14 11.02.2020
903
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Назначение Андрея Ермака главой офиса президента Украины выгодно Москве, считает депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Президент Владимир Зеленский во вторник уволил руководителя офиса президента Богдана и назначил на его место Андрея Ермака, который ранее был советником президента. Как передавало ранее украинское агентство LIGA.net со ссылкой на нескольких собеседников в президентской партии "Слуга народа", Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Москвой по ситуации в Донбассе. В понедельник Ермак заявил, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который, по его мнению, больше настроен на диалог.

"Итак, человек с дружественными контактами в Кремле и личными бизнес-интересами в РФ формализовался возле Зеленского. Далее будет два варианта, и оба выгодные Москве: первый - попытка вести Украину к "миру" по российскому сценарию; второй - при условии противодействия этому сценарию со стороны украинцев, которые понимают, к чему идет, довести до противостояния, подогревая его градус", - написал он в Facebook.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОфис волнуется раз
Офис волнуется раз
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Офис волнуется раз
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Андрей БогданСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакВладимир АрьевЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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