Во фракции Порошенко назвали главу офиса Зеленского выгодным Москве

"Итак, человек с дружественными контактами в Кремле и личными бизнес-интересами в РФ формализовался возле Зеленского. Далее будет два варианта, и оба выгодные Москве: первый - попытка вести Украину к "миру" по российскому сценарию; второй - при условии противодействия этому сценарию со стороны украинцев, которые понимают, к чему идет, довести до противостояния, подогревая его градус", - написал он в Facebook.