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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T20:11+0300
https://ria.ru/20200211/1564568008.html
Турция заявила о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе
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РИА Новости

Турция заявила о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе

19:50 11.02.2020 (обновлено: 20:11 11.02.2020)
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© AFP 2020 / Abdulaziz KetazРядом с местом авиаудара в Идлиб, Сирия. 11 февраля 2020
Рядом с местом авиаудара в Идлиб, Сирия. 11 февраля 2020
© AFP 2020 / Abdulaziz Ketaz
АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Помимо этого, уничтожены один склад с оружием, зенитная установка, два танка и один танк захвачен, добавили в ведомстве.
Накануне Анкара сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военнослужащего. Это произошло после того, как пять турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск.
Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.
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Обстановка в Идлибе

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эрдоган, в свою очередь, заявил о намерении в среду озвучить новые меры против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.
Ранее он заявил, что призвал Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов.
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Популярные комментарии
сколько турок с настоящими паспортами полегло - только Эрдоган знает. Но так как воздух закрыт для турок - турки работают только из дальнобойных САУ. Гостей на джихад полегло несколько тысяч уже. Шииты и алавиты на земле оставшихся доволокут до тюрем.
11 февраля, 21:32
Александр Шаров
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Столько российских военных там уже полегло, это разве задарма?
11 февраля, 21:28
Рома шишка
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