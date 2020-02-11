Турция заявила о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе

Рядом с местом авиаудара в Идлиб, Сирия. 11 февраля 2020

АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. В Министерстве обороны В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе

Помимо этого, уничтожены один склад с оружием, зенитная установка, два танка и один танк захвачен, добавили в ведомстве.

Накануне Анкара сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военнослужащего. Это произошло после того, как пять турецких военных погибли и еще пятеро получили ранения в результате артобстрела сирийских войск.

Третьего февраля в результате артобстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , жертвами ответных действий стали 76 сирийских солдат.

Обстановка в Идлибе

На фоне обострения ситуации в Идлибе во вторник состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эрдоган, в свою очередь, заявил о намерении в среду озвучить новые меры против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных.

Ранее он заявил, что призвал Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада , чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов.