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В Крыму прокомментировали инцидент с "забытым" властями ветераном
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали инцидент с "забытым" властями ветераном

19:37 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Поздравление крымского ветерана Галины Романько по случаю годовщины Ялтинской конференции было заблаговременно согласованно с ее родными, никто о женщине не забывал, заявил исполняющий обязанности главы Сакской райгосадминистрации Александр Овдиенко.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, в котором Галина Романько, которая являлась участником обеспечения Ялтинской конференции, пожаловалась, что власти города Саки не навещают ее и не поздравляют. Романько 95 лет. Во время Великой Отечественной войны она была медсестрой, а в феврале 1945 года работала в санатории в Саках, где базировались представители английской и американской делегации.
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Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
"Галина Михайловна – это наш ветеран и долгожитель. Ей уделяется все внимание, никто не забыт. У нас был запланирован визит, но по просьбе ее дочерей мы его отложили на более удобный период. Дочери постоянно не проживают с Галиной Михайловной. Поэтому мы и подстроились под их приезд. В ближайшие дни этот визит состоится", - сказал РИА Новости Овдиенко.
По его словам, программа и подарки для визита к ветерану подготовлены.
"Все пожелания и просьбы Галины Михайловны, озвученные ей ранее, взяты на контроль и решаются. Мы оказываем помощь и поддержку", - подчеркнул Овдиенко.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
4 февраля, 01:05
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года
2611080
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ВетераныЯлтинская конференция (1945)Великая Отечественная война (1941-1945)КрымОбщество
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