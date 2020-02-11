В Крыму прокомментировали инцидент с "забытым" властями ветераном

"Галина Михайловна – это наш ветеран и долгожитель. Ей уделяется все внимание, никто не забыт. У нас был запланирован визит, но по просьбе ее дочерей мы его отложили на более удобный период. Дочери постоянно не проживают с Галиной Михайловной. Поэтому мы и подстроились под их приезд. В ближайшие дни этот визит состоится", - сказал РИА Новости Овдиенко.