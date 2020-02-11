В Рязанской области ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты

РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил предусмотреть в регионе дополнительные региональные единовременные выплаты ветеранам, сообщает во вторник облправительство.

В ходе заседания правительства Рязанской области, которое Любимов провел 11 февраля, глава региона отметил, что с инициативой поддержать решение президента РФ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны , предусмотрев дополнительные региональные меры поддержки, обратилось областное отделение партии "Единая Россия" . Любимов поддержал это предложение и дал поручение профильным министерствам принять все необходимые решения, с тем чтобы его своевременно реализовать.

"Необходимо предусмотреть дополнительные региональные единовременные выплаты нашим ветеранам. Это очень правильное решение и хорошая поддержка тем, кто сражался за свободу нашего отечества в годы Великой Отечественной войны, работал в тылу, отдал все свои силы за мирную жизнь на земле. Наш святой долг – оказывать постоянную помощь ветеранам, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены заботой и вниманием. В год 75-летия Победы мы должны предпринять дополнительные усилия", – заявил Любимов.

По его словам, для участников Великой Отечественной войны возможно оказать единовременную помощь в размере 6 тысяч рублей, а для вдов ветеранов и тружеников тыла – 4 тысячи рублей.

"Сейчас в Рязанской области проживает порядка 12,4 тысячи человек, кого затронет эта мера поддержки. В деньгах это более 50 миллионов рублей. Прошу минфин региона совместно с минтруда все просчитать, для того чтобы мы могли предусмотреть необходимое финансирование на эти цели", – сказал губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что федеральные выплаты ветераны получат автоматически, без каких-либо дополнительных заявлений и обращений.