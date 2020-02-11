Палестина привержена достижению мира с Израилем, заявил Аббас

ООН, 11 фев – РИА Новости. Мир между палестинцами и израильтянами возможен, и Палестина привержена достижению этого мира, заявил, выступая на заседании СБ ООН, палестинский президент Махмуд Аббас.
"Я прибыл, чтобы сказать вам сегодня, что мир между палестинцам и израильтянами все еще возможен, его возможно достичь. Я приехал, чтобы добиться международного партнерства, чтобы достичь устойчивого и всеобъемлющего мира. И мы по-прежнему привержены этому миру как (нашему) стратегическому выбору", - сказал Аббас.
По его словам, предложенная ранее Штатами "сделка века" не является появлением международного сотрудничества. "Это предложение одного государства, поддержанное другим государством. И предлагается, чтобы весь мир его исполнял. Мы отвергаем эту сделку", - отметил Аббас.
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