Палестина привержена достижению мира с Израилем, заявил Аббас

"Я прибыл, чтобы сказать вам сегодня, что мир между палестинцам и израильтянами все еще возможен, его возможно достичь. Я приехал, чтобы добиться международного партнерства, чтобы достичь устойчивого и всеобъемлющего мира. И мы по-прежнему привержены этому миру как (нашему) стратегическому выбору", - сказал Аббас.