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РИА Наука
2020-02-11T19:03+0300
https://ria.ru/20200211/1564566260.html
Врачи нашли связь между уровнем тестостерона и раком
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РИА Новости

Врачи нашли связь между уровнем тестостерона и раком

19:03 11.02.2020
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Медики из Кембриджского и Эксетерского университетов выяснили, что уровень тестостерона влияет на риск развития рака и сахарного диабета. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
Авторы исследования провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин и обнаружили, что повышенный уровень полового гормона является не следствием болезни, а одной из ее причин. Так, высокий уровень мужского гормона способствует возникновению опухолей молочной и предстательной желез.
Выяснилось, что повышенное содержание тестостерона у женщин увеличивает риск развития диабета второго типа на 37 процентов. При этом у мужчин вероятность развития этого недуга снижается на 14 процентов.
"Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было. Теперь мы более отчетливо понимаем риски и преимущества гормональной терапии в этой области", — рассказал автор исследования Джон Перри.
Кроме того, повышенное содержание тестостерона у женщин увеличивает риск развития диабета второго типа на 37 процентов. При этом у мужчин вероятность развития этого недуга снижается на 14 процентов.
Еще одна опасность высокого содержания тестостерона у женщин — повышенный риск возникновение синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.
Ученые отметили, что пока не могут изучить связь между уровнем тестостерона и другими болезнями, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями, но планируют провести такое исследование.
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РИА НаукаЗдоровьеЭксетерский университетКембриджский университетВеликобритания
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