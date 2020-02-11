Врачи нашли связь между уровнем тестостерона и раком

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Медики из Медики из Кембриджского Эксетерского университетов выяснили, что уровень тестостерона влияет на риск развития рака и сахарного диабета. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress

Авторы исследования провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин и обнаружили, что повышенный уровень полового гормона является не следствием болезни, а одной из ее причин. Так, высокий уровень мужского гормона способствует возникновению опухолей молочной и предстательной желез.

Выяснилось, что повышенное содержание тестостерона у женщин увеличивает риск развития диабета второго типа на 37 процентов. При этом у мужчин вероятность развития этого недуга снижается на 14 процентов.

"Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было. Теперь мы более отчетливо понимаем риски и преимущества гормональной терапии в этой области", — рассказал автор исследования Джон Перри.

Кроме того, повышенное содержание тестостерона у женщин увеличивает риск развития диабета второго типа на 37 процентов. При этом у мужчин вероятность развития этого недуга снижается на 14 процентов.

Еще одна опасность высокого содержания тестостерона у женщин — повышенный риск возникновение синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.