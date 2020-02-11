В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН

"Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум - это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там", - сказал дипломат.