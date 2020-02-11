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В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН
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РИА Новости

В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН

18:54 11.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договорённости об этом ещё нет, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум - это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там", - сказал дипломат.
Он повторил, что необходимо дождаться ответа от лидеров США Дональда Трампа и Британии Бориса Джонсона.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
9 февраля, 15:03
Салливан: Трамп рассматривает предложение о встрече "пятерки" СБ ООН
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Петр ИльичевБорис ДжонсонДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНВеликобританияФранцияКитайРоссияСШАВ мире
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