В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН может пройти на юбилейной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке в сентябре, но договорённости об этом ещё нет, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"Подтвердили французы, подтвердили китайцы, ждём ответа от американцев и англичан. Пока вариантов не просматривается, пока то, что приходит на ум - это юбилейная сессия в сентябре в Нью-Йорке, так как все лидеры будут там", - сказал дипломат.
Он повторил, что необходимо дождаться ответа от лидеров США Дональда Трампа и Британии Бориса Джонсона.