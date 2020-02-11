Историк Соколов останется в СИЗО до середины апреля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием", - рассказал журналистам Почуев.
Ранее сообщалось, что Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В.П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".