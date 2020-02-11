Историк Соколов останется в СИЗО до середины апреля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Обвиняемый в Обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием", - рассказал журналистам Почуев.

Ранее сообщалось, что Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В.П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.