Еврокомиссия следит за ситуацией вокруг коронавируса, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия находится в контакте с китайскими властями по ситуации с новым коронавирусом, внимательно следит за ситуацией, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы находимся в контакте с китайскими властями, с послом, мы внимательно следим за ситуацией, не желая запускать необоснованный сигнал тревоги", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса