Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T18:36+0300
https://ria.ru/20200211/1564565091.html
Еврокомиссия следит за ситуацией вокруг коронавируса, заявил Боррель
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия следит за ситуацией вокруг коронавируса, заявил Боррель

18:35 11.02.2020 (обновлено: 18:36 11.02.2020)
164
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия находится в контакте с китайскими властями по ситуации с новым коронавирусом, внимательно следит за ситуацией, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы находимся в контакте с китайскими властями, с послом, мы внимательно следим за ситуацией, не желая запускать необоснованный сигнал тревоги", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЖозеп БоррельКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЕврокомиссияЕвросоюзКитайВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг нового коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Второй самолет с гражданами Канады вернулся из Уханя
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин уверен, что коронавирус можно полностью победить
Австралийская черная летучая лисица является резервуаром вируса Хендра, который может передаваться лошадям, а иногда и людям
Ученые выяснили, почему вирусы летучих мышей смертельно опасны
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
American Airlines отменила полеты в Китай до конца апреля
Коронавирус 2019-nCoV
ФАС выдала предупреждения за недостоверную информацию о коронавирусе
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: переносить мероприятия БРИКС из-за коронавируса не планируется
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Сергей Рябков
Рябков оценил ситуацию вокруг ДСНВ
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
ФРС США заявила, что коронавирус может навредить мировой экономике
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения на базе санатория Бодрость в Свердловской области
В МИД заявили, что в Африке появились случаи заражения коронавирусом
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Петербурженке грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД рассказали о возможных сроках проведения саммита СБ ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49Чижов прокомментировал отношения между Европой и США
09:48СМИ сообщили о гибели двух российских бизнесменов в Испании
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Лента новостейМолния