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Рябков оценил ситуацию вокруг ДСНВ
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РИА Новости

Рябков оценил ситуацию вокруг ДСНВ

18:28 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Москва не увязывает вопрос увеличения финансирования программ модернизации американского ядерного арсенала с позицией США по продлению ДСНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не стал проводить прямую увязку между вопросами увеличения финансирования программ модернизации американского ядерного арсенала и той позицией, которую США может занять в вопросе продления ДСНВ", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", - добавил он.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 февраля, 00:48
У США не может быть опасений для продления ДСНВ, заявил Лавров
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Договор СНВ-3Сергей РябковРоссияСШАВ мире
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