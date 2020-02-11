Рябков оценил ситуацию вокруг ДСНВ

"Я бы не стал проводить прямую увязку между вопросами увеличения финансирования программ модернизации американского ядерного арсенала и той позицией, которую США может занять в вопросе продления ДСНВ", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", - добавил он.