Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли

МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в январе 2020 года составил более 1,4 миллиона тонн, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.
Экспорт из РФ в КНР по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,1% и составил более 1,3 миллиона тонн грузов. Через пункт пропуска объем перевезенного каменного угля увеличился на 60,2%, объем перевезенной руды увеличился почти в 3,5 раза, а объем перевезенных минеральных удобрений снизился на 66,2%, объем перевезенных лесных грузов снизился на 28,2%.
Объем импорта в РФ из КНР увеличился по сравнению с 2019 годом на 2% и составил более 175,1 тысяч тонн, в том числе объем перевезенных черных металлов, химических грузов и грузов в контейнерах увеличился, а объем перевезенных строительных грузов, метизов и оборудования снизился.