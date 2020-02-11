Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли

Экспорт из РФ в КНР по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,1% и составил более 1,3 миллиона тонн грузов. Через пункт пропуска объем перевезенного каменного угля увеличился на 60,2%, объем перевезенной руды увеличился почти в 3,5 раза, а объем перевезенных минеральных удобрений снизился на 66,2%, объем перевезенных лесных грузов снизился на 28,2%.