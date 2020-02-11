Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-11T18:19+0300
https://ria.ru/20200211/1564564377.html
Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли
https://cdn21.img.ria.ru/images/152371/05/1523710518_0:102:1999:1226_1036x0_80_0_0_6fd8c83f02e4977799d85386350a70dd.jpg
РИА Новости

Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли

18:19 11.02.2020
107
© Depositphotos / deyangeorgiev2Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге
© Depositphotos / deyangeorgiev2
МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем внешнеторговых перевозок между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге в январе 2020 года составил более 1,4 миллиона тонн, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.
Экспорт из РФ в КНР по сравнению с 2019 годом увеличился на 0,1% и составил более 1,3 миллиона тонн грузов. Через пункт пропуска объем перевезенного каменного угля увеличился на 60,2%, объем перевезенной руды увеличился почти в 3,5 раза, а объем перевезенных минеральных удобрений снизился на 66,2%, объем перевезенных лесных грузов снизился на 28,2%.
Объем импорта в РФ из КНР увеличился по сравнению с 2019 годом на 2% и составил более 175,1 тысяч тонн, в том числе объем перевезенных черных металлов, химических грузов и грузов в контейнерах увеличился, а объем перевезенных строительных грузов, метизов и оборудования снизился.
200000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вид на вахтовый посёлок Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Ямальские семьи начали получать увеличенное пособие для детей до 7 лет
Города России. Оренбург
"Т Плюс" за год вложила миллиард рублей в оренбургские теплосети
Первая Московская международная выставка Халяль
В СМР рассказали о спросе на российскую халяль-продукцию в мире
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Сбербанк намерен выйти на рынок автострахования
Зал судебных заседаний
Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров: кардинальных проблем с поставками компонентов из КНР нет
Снег в Москве
В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
Автомобили скорой медицинской помощи
Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
Коронавирус 2019-nCoV
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
Панорама Челябинска
"Фортум" оштрафовали за загрязнение озера ТЭЦ-1 в Челябинске
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
"Газпром" определил сроки запуска "Северного потока — 2"
Полиция
Почти 1,2 тысячи авиадебоширов не пустили на самолет в 2019 году
Флаг на здании Центрального банка РФ
В ЦБ рассказали, куда направят средства от продажи акций Сбербанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43ЕС сейчас переживает непростой период своего развития, считает Чижов
09:42Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
09:36Российскому обществу не стоит фетишизировать ЕС, считает Чижов
09:34Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
09:29Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
09:27Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
09:19Чижов рассказал о традиции извлечения очков из конфронтации с Россией
09:18Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести
09:18Чижов: в Евросоюзе осознают бесперспективность конфронтации с Россией
09:16Брошенного младенца нашли в подземном переходе у метро в Москве
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
Лента новостейМолния