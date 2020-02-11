СПЧ направил предложения правозащитников по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев направил главе думского комитета по законодательству, сопредседателю рабочей группы по изменению конституции Павлу Крашенинникову (ЕР) предложения правозащитников по внесению изменений в основной закон, сообщается на сайте Совета.

"Глава СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил предложения членов Совета в учрежденную президентом рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Предложения были направлены сопредседателю рабочей группы, председателю Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. В состав этой группы входят также заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора и члены Совета Лев Амбиндер, Владимир Соловьев и Татьяна Мерзлякова", - говорится в пресс-релизе.

Как сказала Киркора, слова которой приводит пресс-служба Совета, члены СПЧ предоставили большой пакет предложений, который был передан в рабочую группу.

"Как член данной группы я представлю аргументацию коллег при рассмотрении направленных предложений. Я сама выступала с предложением об усилении поддержки, укрепления и защиты семьи. Сейчас среди поправок, которые предлагают члены Совета - расширить число предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включив в него стимулирование развития предпринимательской деятельности и содействие организации и развитию общественного контроля", - сообщила Киркора.