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СПЧ направил предложения правозащитников по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

СПЧ направил предложения правозащитников по поправкам в Конституцию

18:11 11.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев направил главе думского комитета по законодательству, сопредседателю рабочей группы по изменению конституции Павлу Крашенинникову (ЕР) предложения правозащитников по внесению изменений в основной закон, сообщается на сайте Совета.
"Глава СПЧ Валерий Фадеев сегодня направил предложения членов Совета в учрежденную президентом рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Предложения были направлены сопредседателю рабочей группы, председателю Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. В состав этой группы входят также заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора и члены Совета Лев Амбиндер, Владимир Соловьев и Татьяна Мерзлякова", - говорится в пресс-релизе.
Как сказала Киркора, слова которой приводит пресс-служба Совета, члены СПЧ предоставили большой пакет предложений, который был передан в рабочую группу.
"Как член данной группы я представлю аргументацию коллег при рассмотрении направленных предложений. Я сама выступала с предложением об усилении поддержки, укрепления и защиты семьи. Сейчас среди поправок, которые предлагают члены Совета - расширить число предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включив в него стимулирование развития предпринимательской деятельности и содействие организации и развитию общественного контроля", - сообщила Киркора.
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Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Валерий ФадеевКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияСовет по правам человека при Президенте РФРоссияПолитика
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