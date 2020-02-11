Присяжные признали опекунов из Вологды виновными в убийстве ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда провозгласила обвинительный вердикт в отношении супругов Юлии и Евгения Блохиных, которые обвинялись в убийстве опекаемого шестилетнего мальчика, сообщили в объединённой пресс-службы судов Вологодской области.
"Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. При этом присяжные признали, что Блохин заслуживает снисхождения, а Блохина – нет", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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После обсуждения последствий вердикта суд удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения, отмечается в пресс-службе.
Как сообщала Генпрокуратура, в начале декабря было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов Евгения и Юлии Блохиных. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "истязание", "убийство", "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Как полагает следствие, в 2017 году мальчик был передан под опеку, где в течение почти полутора лет систематически подвергался насилию и истязаниям со стороны приемных родителей. В августе 2018 года Блохина, будучи пьяной, несколько раз ударила ребенка по голове деревянным черенком швабры за то, что он пытался взять еду из холодильника. Когда мальчик упал, она нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, руками и ногами. В результате травм ребенок впал в состояние комы.
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При этом Блохины не обратились за медпомощью, а стали уничтожать следы преступления. Мальчик был госпитализирован только спустя полтора часа бригадой скорой помощи, которую вызвал приглашенный супругами медработник. В апреле 2019 года ребенок, не приходя в сознание, скончался в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что за время нахождения в приемной семье ребенок получил 15 переломов ребер, переломы ключицы, костей таза и позвоночника, а также множественные ушибы и ссадины.
В СК ранее напомнили, что следствие предъявило обвинения также двум представителям органов опеки и попечительства. На основании имеющихся у следствия доказательств теперь уже бывшему начальнику управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорию Полякову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Специалисту отдела Раисе Понидаевой инкриминируется совершение двух фактов должностного подлога.