Жириновский предложил провести голосование по Конституции 27 апреля

"Проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это ошибка... Мы много лет предлагаем проводить все голосования в последний понедельник апреля. В этом году – это 27 апреля. Уже будет тепло. Нет никаких праздников, и дачный сезон еще не открыт. При этом в рабочий день явка всегда будет выше, потому что люди идут на работу и могут зайти на участки до или после, им не нужно жертвовать отдыхом", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что 22 апреля отмечается день рождения Владимира Ленина, который, на его взгляд, тоже праздновать не стоит.