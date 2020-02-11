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Жириновский предложил провести голосование по Конституции 27 апреля
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РИА Новости

Жириновский предложил провести голосование по Конституции 27 апреля

17:48 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование по вопросу поправки в Конституцию РФ в последний понедельник апреля.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о сроках голосования россиян по поправкам в конституцию не принималось, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля.
"Проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это ошибка... Мы много лет предлагаем проводить все голосования в последний понедельник апреля. В этом году – это 27 апреля. Уже будет тепло. Нет никаких праздников, и дачный сезон еще не открыт. При этом в рабочий день явка всегда будет выше, потому что люди идут на работу и могут зайти на участки до или после, им не нужно жертвовать отдыхом", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что 22 апреля отмечается день рождения Владимира Ленина, который, на его взгляд, тоже праздновать не стоит.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Вчера, 13:57
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Конституция РФВладимир Ленин (Владимир Ульянов)ЛДПРГосдума РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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