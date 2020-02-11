В Москве в Институте общей физики РАН загорелся лифт

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лифт загорелся на девятом этаже Института общей физики РАН имени А.М. Прохорова на юго-западе Москвы - эвакуировано порядка 150 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание в кабине лифта на девятом этаже административного здания Института общей физики РАН на улице Вавилова. В целях безопасности были эвакуированы 150 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар общей площадью четыре квадратных метра удалось оперативно потушить огнетушителем. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, администрация в целях безопасности вывела людей из здания до прибытия пожарных.
"На момент ликвидации возгорания информация о пострадавших не поступала", - добавил представитель ведомства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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