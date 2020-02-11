Сирийская армия заявила о ликвидации почти 150 боевиков в Идлибе

Согласно этим данным, в общей сложности в нападении на Найраб участвовали порядка 150 террористов. После наступления правительственных сил двое боевиков бежали обратно в подконтрольные им районы Идлиба.

Ранее минобороны Турции заявило, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в Идлиб. Также сообщалось, что ее военный вертолет был сбит.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армия освободила ключевой город Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а 29 января - крупный город Маарет-Нууман. Также в воскресенье войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо, тем самым сирийская армия почти полностью контролирует трассу M5.