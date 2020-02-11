Сирийская армия заявила о ликвидации почти 150 боевиков в Идлибе

ДАМАСК, 11 фев – РИА Новости. Правительственная армия Сирии ликвидировала 148 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые участвовали в атаке на населенный пункт Найраб на востоке провинции Идлиб, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на командование военными операциями ВС САР.
Согласно этим данным, в общей сложности в нападении на Найраб участвовали порядка 150 террористов. После наступления правительственных сил двое боевиков бежали обратно в подконтрольные им районы Идлиба.
Ранее минобороны Турции заявило, что сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в Идлиб. Также сообщалось, что ее военный вертолет был сбит.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций. В субботу армия освободила ключевой город Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо), а 29 января - крупный город Маарет-Нууман. Также в воскресенье войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо, тем самым сирийская армия почти полностью контролирует трассу M5.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
* Террористическая организация, запрещенная в России
10 февраля, 18:08В Кремле прокомментировали эскалацию конфликта в Идлибе