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Си Цзиньпин уверен, что коронавирус можно полностью победить
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РИА Новости

Си Цзиньпин уверен, что коронавирус можно полностью победить

17:19 11.02.2020
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© REUTERS / XinhuaПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
© REUTERS / Xinhua
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай станет еще более процветающим государством, после того как одержит победу над вспышкой нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Мы обладаем уверенностью и возможностями для полной победы над эпидемией, но также и для выполнения намеченных целей и задач социально-экономического развития", - заявил китайский лидер в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Си Цзиньпин выразил уверенность, что "после победы над этой эпидемией Китай станет еще более процветающим".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыСи ЦзиньпинВОЗКитайВ мире
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