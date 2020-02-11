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Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
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РИА Новости

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

17:15 11.02.2020 (обновлено: 05:32 12.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующей поправкой предлагается внести изменения в главу 5 "Федеральное Собрание" конституции.
Изменения предлагается внести в порядок формирования Совета Федерации (статья 95).
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Крашенинников также сообщил, что предложения были инициированы членами рабочей группы исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах.
Он подчеркнул также целесообразность включения в Совет Федерации бывших глав государства, поскольку люди, занимавшие такой пост, считает парламентарий, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.
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Обсудить 129
Совет Федерации РФПавел КрашенинниковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Так у них у всех паспорта есть заграничные и семьи их живут там и учатся дети. А в России они "работают" ресурсы народные распродают как в колонии.
11 февраля, 17:37
ooverseer86
2083319222
Ну что правильно!...Еще надо что бы хоронили около кремлевской стены...А в качестве бонуса что бы скрасит их заслуженную старость. Дать им вечный абонемент на массаж красивыми молодыми девушками из ФСО . На квартирах заслуженных старцев ! И я думаю это правильно и справедливо !!!
11 февраля, 17:21
Деда Паша
9382232833
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