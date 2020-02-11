Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ

Зюганов поддержал поправку к Конституции о полномочиях ГД и СФ

Крашенинников также сообщил, что предложения были инициированы членами рабочей группы исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах.

Он подчеркнул также целесообразность включения в Совет Федерации бывших глав государства, поскольку люди, занимавшие такой пост, считает парламентарий, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.