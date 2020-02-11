Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Соответствующей поправкой предлагается внести изменения в главу 5 "Федеральное Собрание" конституции.
Изменения предлагается внести в порядок формирования Совета Федерации (статья 95).
Крашенинников также сообщил, что предложения были инициированы членами рабочей группы исходя из изучения опыта работы верхних палат парламента в различных странах.
Он подчеркнул также целесообразность включения в Совет Федерации бывших глав государства, поскольку люди, занимавшие такой пост, считает парламентарий, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.