Дочь маршала рассказала о расстрелах мародеров после взятия Будапешта

"После взятия Будапешта в войсках 2-го Украинского фронта отец установил очень жестокие правила против мародеров и насильников. Были единичные случаи преступлений в отношении гражданского населения, но их быстро и жестоко пресекали, несколько бойцов были показательно расстреляны", - рассказала РИА Новости дочь маршала, во вторник принявшая участие в открытии фотовыставки "Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского" в Совете федерации.