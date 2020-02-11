Дочь маршала рассказала о расстрелах мародеров после взятия Будапешта

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Командование 2-го Украинского фронта после взятия Будапешта в ходе Великой Отечественной войны жестко, вплоть до расстрела, боролось с преступлениями против гражданского населения, в том числе с мародерством и насилием, рассказала РИА Новости дочь маршала Родиона Малиновского Наталья Малиновская.
Тринадцатого февраля исполняется 75 лет со дня окончания операции Красной армии по освобождению Будапешта.
"После взятия Будапешта в войсках 2-го Украинского фронта отец установил очень жестокие правила против мародеров и насильников. Были единичные случаи преступлений в отношении гражданского населения, но их быстро и жестоко пресекали, несколько бойцов были показательно расстреляны", - рассказала РИА Новости дочь маршала, во вторник принявшая участие в открытии фотовыставки "Из архива маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского" в Совете федерации.
Она уточнила, что расстрелы "в двух шагах от победы" отрезвляюще подействовали на потенциальных преступников.