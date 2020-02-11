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Сенатор рассказал, что нужно США для системного диалога с Россией
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РИА Новости

Сенатор рассказал, что нужно США для системного диалога с Россией

17:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Консенсус во внутриполитической жизни Соединенных Штатов нужен для системного диалога России и США, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.

"Кое-какие контакты есть по таким горячим вопросам, но я бы сказал, что он точно характеризуется словом "кое-какие". Для того чтобы наладить системный диалог по вопросам, скажем, безопасности, конечно, который интересует и нас, и американцев, нужно немного больше нормальности в американской внутриполитической жизни", - сказал он в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил Кисляк, системный диалог между Россией и США по вопросам безопасности был со всеми предыдущими администрациями, включая администрацию Барака Обамы, но сейчас ничего подобного нет.
"Я считаю, что главная причина - это отсутствие внутриполитического консенсуса в США, который бы позволял работать с нами", - подчеркнул Кисляк.
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Сергей КислякСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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