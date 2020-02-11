Сенатор рассказал, что нужно США для системного диалога с Россией

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Консенсус во внутриполитической жизни Соединенных Штатов нужен для системного диалога России и США, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.
"Кое-какие контакты есть по таким горячим вопросам, но я бы сказал, что он точно характеризуется словом "кое-какие". Для того чтобы наладить системный диалог по вопросам, скажем, безопасности, конечно, который интересует и нас, и американцев, нужно немного больше нормальности в американской внутриполитической жизни", - сказал он в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил Кисляк, системный диалог между Россией и США по вопросам безопасности был со всеми предыдущими администрациями, включая администрацию Барака Обамы, но сейчас ничего подобного нет.
"Я считаю, что главная причина - это отсутствие внутриполитического консенсуса в США, который бы позволял работать с нами", - подчеркнул Кисляк.
Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.