Сенатор рассказал, что нужно США для системного диалога с Россией

"Кое-какие контакты есть по таким горячим вопросам, но я бы сказал, что он точно характеризуется словом "кое-какие". Для того чтобы наладить системный диалог по вопросам, скажем, безопасности, конечно, который интересует и нас, и американцев, нужно немного больше нормальности в американской внутриполитической жизни", - сказал он в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".