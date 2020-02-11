СМИ: СБУ проверит информацию о переписке депутата Рады с Жириновским

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заинтересовалась возможной перепиской депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщается на новостном портале "Общественного" со ссылкой на ответ спецслужбы.