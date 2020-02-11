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СМИ: СБУ проверит информацию о переписке депутата Рады с Жириновским
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РИА Новости

СМИ: СБУ проверит информацию о переписке депутата Рады с Жириновским

16:53 11.02.2020
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© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоИлья Кива
Илья Кива
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
Илья Кива. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заинтересовалась возможной перепиской депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщается на новостном портале "Общественного" со ссылкой на ответ спецслужбы.
В начале февраля в украинских СМИ появились скриншоты якобы переписки Кивы с Жириновским, на которых депутат Рады грубо комментирует деятельность кабмина и нецензурно выражается о премьере Алексее Гончаруке.
"Соответствующие подразделения ведомства (СБУ) учли эту информацию. В СБУ заверили, что в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции ведомства, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
4 февраля, 18:37
Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство
2210031
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Илья КиваВладимир ЖириновскийУкраинаВ мире
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